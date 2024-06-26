В аэропорту Элисты приземлился первый рейс из Сочи

Сегодня российская авиакомпания Red Wings после долгого перерыва выполнила первый авиарейс из Сочи в Элисту и обратно – курортный город стал вторым в расписании авиарейсов из авиагавани столицы Калмыкии.

Из Сочи после двухлетнего перерыва в работе авиагавани столицы Калмыкии возобновились полеты в Элисту, сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

В аэропорту Элисты новый авиарейс встретили традиционной водяной аркой: маршрут для калмыцких авиаперевозчиков не новый, но желанный – с 2018 по 2022 годы только сезонными авиарейсами они перевезли свыше 15 тыс авиапассажиров, передает "АиФ-Юг".

Теперь самолеты в кубанский город-курорт будут летать дважды в неделю, по понедельникам и субботам - из Сочи в Элисту по понедельникам они будут вылетать в 8:05, по субботам – в 11:15, полет будет длиться 1 час 15 минут.