Нальчик и Сочи соединит сезонный авиарейс

Через две недели российская авиакомпания Red Wings вводит сезонный авиарейс между Сочи и Нальчиком – самолеты компании будут летать в город-курорт два раза в неделю до 28 сентября, сообщили в компании.

У жителей Кабардино-Балкарии (КБР) в скором времени появится возможность быстро и комфортно попасть в город-курорт Сочи и отдохнуть на черноморском побережье – российская авиакомпания Red Wings с 14 июля вводит прямые сезонные авиарейсы между Нальчиком и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Рейс WZ-4333/4334 Сочи-Нальчик-Сочи будет выполняться на лайнере SSJ-100 дважды в неделю. По воскресеньям вылеты из аэропорта Сочи назначены на 07:00, обратные рейсы из Нальчика будут выполняться в 08:55. Во вторник рейс из Сочи вылетает в 08:05, возвращается из Нальчика в 10:00. Время в пути составит 1 час 05 минут"

- пресс-служба авиакомпании Red Wings

Летать самолеты компании будут до 28 сентября, до окончания курортного сезона – сейчас прямые рейсы российских компаний из международного аэропорта Нальчик выполняются только в Москву, передает "Интерфакс".

Цены на перелет по маршруту авиакомпания не сообщает, однако на ее официальном сайте уже началась продажа, так, на 14 июля стоимость авиабилета составляет 3700 рублей, места еще есть в наличии.