В КЧР построят аэропорт на 12,5 млрд рублей

Более 12,5 млрд рублей планируется вложить в строительство аэропорта в КЧР. Проект строительства воздушной гавани предполагает также комплексную разработку прилегающей территории.

В Карачаево-Черкесии будет построен аэропорт, который обещает стать крупным транспортным хабом и сыграть значительную роль в развитии региона. Согласно предварительным оценкам, общая стоимость проекта составляет около 12,6 млрд рублей. Это инфраструктурное вложение позволит улучшить доступность региона, способствуя развитию туризма, и бизнеса.

"Строительство объекта планируется реализовать путем заключения концессионного соглашения, концедентом в котором будет являться исполнительный орган Карачаево-Черкесской Республики, с условием финансового участия концедента в 2027-2028 годах в размере 12,6 млрд рублей"

– официальный портал правовой информации

Проект строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии предполагает не только создание внушительной воздушной гавани, но и комплексную разработку прилегающей территории. Помимо взлетно-посадочных полос и пассажирских терминалов, планируется строительство дорог, парковок, магазинов и другой необходимой инфраструктуры. Кроме того, главное внимание уделяется экологической безопасности проекта, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Отметим, что регион переживает настоящий туристический бум: с каждым годом растет число отдыхающих на курортах "Архыз", "Теберда" и "Домбай". Поэтому строительство аэропорта поспособствует развитию туристического потенциала региона, привлекая больше гостей и инвестиций.