Безопасных качественных дорог будет больше в Карачаево-Черкесии

Больше качественных дорог появится в КЧР. Так, общая протяженность уже отремонтированных дорог уже составило 190 км. В этом году планируется ремонт 22 км дорог и 4 мосто.

За последние пять лет в Карачаево-Черкесии было проведено значительное количество работ по реконструкции и строительству дорожной инфраструктуры. Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 190 км.

«В рамках нацпроекта „Безопасные качественные автодороги“, реализуемого в Карачаево-Черкесии с 2019 года, на территории республики приведено в нормативное состояние более 190 км дорог»

– глава региона Рашид Темрезов

В рамках проекта было проведено капитальное восстановление дорожного покрытия на 190 км дорог, что способствует повышению комфорта и безопасности движения. Помимо ремонта дорог, в ближайшее время планируется привести к нормативному состоянию 4 моста, что также повысит безопасность транспортного движения.

Кроме того, в планах на 2024 год восстановить и привести в нормативное состояние 22 км трасс республики, что значительно улучшит инфраструктуру и обеспечит более комфортные условия для автолюбителей.