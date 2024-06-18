Вестник Кавказа

Безопасных качественных дорог будет больше в Карачаево-Черкесии

Безопасных качественных дорог будет больше в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Больше качественных дорог появится в КЧР. Так, общая протяженность уже отремонтированных дорог уже составило 190 км. В этом году планируется ремонт 22 км дорог и 4 мосто.

За последние пять лет в Карачаево-Черкесии было проведено значительное количество работ по реконструкции и строительству дорожной инфраструктуры. Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 190 км.

«В рамках нацпроекта „Безопасные качественные автодороги“, реализуемого в Карачаево-Черкесии с 2019 года, на территории республики приведено в нормативное состояние более 190 км дорог»

– глава региона Рашид Темрезов

В рамках проекта было проведено капитальное восстановление дорожного покрытия на 190 км дорог, что способствует повышению комфорта и безопасности движения. Помимо ремонта дорог, в ближайшее время планируется привести к нормативному состоянию 4 моста, что также повысит безопасность транспортного движения.

Кроме того, в планах на 2024 год восстановить и привести в нормативное состояние 22 км трасс республики, что значительно улучшит инфраструктуру и обеспечит более комфортные условия для автолюбителей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1385 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нападение на полицейских обернулось для жителей КЧР сроком

Нападение на полицейских обернулось для жителей КЧР сроком

Рашид Темрезов объявил юбилейные даты Карачаево-Черкесии в 2025 году 

Рашид Темрезов объявил юбилейные даты Карачаево-Черкесии в 2025 году 

Туристку вытащили с крутого склона в Архызе спасатели КЧР

Туристку вытащили с крутого склона в Архызе спасатели КЧР

Власти КЧР создадут молодежные центры во всех муниципалитетах

Власти КЧР создадут молодежные центры во всех муниципалитетах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы