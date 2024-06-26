В ЕАЭС будет общий аграрный рынок

В скором времени у государств-членов ЕАЭС заработает единый аграрный рынок, который будет создан на основе опыта аграриев Казахстана, единственных в союзе, применяющих во взаиморасчетах зерновые расписки.

Общий аграрный рынок, который будет создан в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), существенно упростит взаимоотношения сельхозпроизводителей, сообщили в Минсельхозе Казахстана.

Это позволит аграриям стран объединения получать кредит под залог складского свидетельства и продавать свою продукцию дистанционно. Также бизнесмены этих стран получат доступ к сведениям о складской инфраструктуре стран ЕАЭС, в том числе информацию о емкости, объеме и месте хранения, передает Sputnik Казахстан.

За основу нового объединения будет взят казахстанский опыт: пока это единственная страна на территории ЕАЭС, в которой для взаиморасчетов применяются зерновые расписки.