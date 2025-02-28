Вестник Кавказа

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Банан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отечественные бананы планируют выращивать в Ставропольском крае. Экзотическую культуру могут включить в список сельхозкультур России.

В Минсельхозе Ставропольского края сообщили о том, что на правительственном уровне решается вопрос о причислении бананов к российским сельхозкультурам.

"Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции… для того, чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации"

– министр Сергей Измалков

Он добавил, что над этим вопросом работают в министерстве сельского хозяйства России и решение ожидается в ближайшее время.

Банановые плантации разобьют в Невинномысске, урожай будет получен в следующем году.

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