Вестник Кавказа

В Беларусь отправлена первая партия ставропольской шерсти

В Беларусь отправлена первая партия ставропольской шерсти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские овцеводы начали поставки тонкорунной шерсти на прядильные заводы Беларуси – после ее обработки на Ильичевской шерстомойной фабрике текстиль из нее начнет производить крупная белорусская компания "Камволь".

Овцеводы Ставропольского края начали поставки шерсти своих овец в Беларусь – соседнему братскому государству они уже отгрузили 20 т лучшей тонкорунной шерсти, сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

"Планируется, что появление нового рынка сбыта в этой сфере станет дополнительным стимулом к развитию овцеводства в регионе"

- правительство Ставрополья

Конечный получатель ставропольской продукции - одна из крупнейших белорусских компаний по производству текстильной продукции "Камволь", но получит шерсть она не сразу: предварительно сырье пройдет обработку на Ильичевской шерстомойной фабрике, и лишь после этого отправится в прядильные цеха, передает "Интерфакс".

Пока это первая, пробная партия, однако белорусские текстильщики довольны качеством сырья и уже договариваются о следующей партии, а также прорабатывают долгосрочные контракты, отмечает пресс-служба.

Интерес к ставропольской шерсти у белорусских производителей, славящихся своим текстилем, не случаен: во-первых, это значительные мощности по производству именно тонкорунной шерсти – ежегодно со ставропольских овец е стригут около 600 т, во-вторых – ее качество: не зря край входит по этому критерию в тройку лидеров по всей России.

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