Вестник Кавказа

Ставрополье удвоит долю российских семян сахарной свеклы

Ставрополье удвоит долю российских семян сахарной свеклы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сельском хозяйстве в Ставропольском крае ведется процесс импортозамещения семян. Долю отечественных семян сахарной свеклы в этом году хотят увеличить в два раза.

О ситуации с сахарной свеклой в Ставропольском крае рассказал глава минсельхоза региона Сергей Измалков.

Заместить импортные семена полностью пока не представляется возможным. Однако доля отечественных семян растет с каждым годом. Министр сообщил, что в 2022 и в 2023 годах все использовавшиеся семена были импортными.

"По прошлому году по краю было высеяно только 4% отечественных семян. <…> Мы рассчитываем, что в этом году процент будет больше, где-то в районе 7-10%"

– министр

Изменить ситуацию помогут субсидии, которые в этом году смогут получить те хозяйства, которые воспользуются отечественными разработками, добавил он на пресс-конференции в инфоцентре "ТАСС Кавказ".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Человек погиб на железнодорожной станции в Ессентуках

Человек погиб на железнодорожной станции в Ессентуках

Десятки лифтов обновят на Ставрополье в 2025 году

Десятки лифтов обновят на Ставрополье в 2025 году

Первый стационар скорой помощи нового типа заработает на Ставрополье

Первый стационар скорой помощи нового типа заработает на Ставрополье

Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье

Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье

Салют на 9 мая отменили в Ставропольском крае

Салют на 9 мая отменили в Ставропольском крае

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Террористы готовили теракт в Ставрополе

Террористы готовили теракт в Ставрополе

КИФ-2025 в Минводах примет 6 тыс участников

КИФ-2025 в Минводах примет 6 тыс участников

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

Пожар тушат на горе Железной в ставропольском Железноводске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы