Ставрополье удвоит долю российских семян сахарной свеклы

В сельском хозяйстве в Ставропольском крае ведется процесс импортозамещения семян. Долю отечественных семян сахарной свеклы в этом году хотят увеличить в два раза.

О ситуации с сахарной свеклой в Ставропольском крае рассказал глава минсельхоза региона Сергей Измалков.

Заместить импортные семена полностью пока не представляется возможным. Однако доля отечественных семян растет с каждым годом. Министр сообщил, что в 2022 и в 2023 годах все использовавшиеся семена были импортными.

"По прошлому году по краю было высеяно только 4% отечественных семян. <…> Мы рассчитываем, что в этом году процент будет больше, где-то в районе 7-10%"

– министр

Изменить ситуацию помогут субсидии, которые в этом году смогут получить те хозяйства, которые воспользуются отечественными разработками, добавил он на пресс-конференции в инфоцентре "ТАСС Кавказ".