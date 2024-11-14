Вильфанд: дожди спасут урожай на Юге России

На урожай в южных российских регионах положительно повлияют обильные осадки, прогнозируемые в ближайшие дни. Сейчас там наблюдают недостаток влаги в почве из-за резкого потепления.

Дожди на Юге России могут благоприятно повлиять по урожай культур, так как из-за повышения температуры в регионе появился недостаток влаги в почве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник интенсивные осадки пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму, и это очень позитивный фактор, потому что осадков там явно не хватает"

- Роман Вильфанд

Он передал в разговоре с изданием ТАСС, что в среднем там выпадает 15-20 мм, и назвал это засушливой ситуацией. Дожди смогут ее поправить лишь отчасти, однако для урожая они крайне полезны.

Напомним, что ранее Росгидромет сообщил, что резкое потепление на Юге России и Северном Кавказе может негативно сказаться на урожае озимых.