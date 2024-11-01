Вестник Кавказа

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Резкое повышение температуры несет опасность урожаю озимых культур. Из-за этого в почве формируется дефицит влаги.

Сельскохозяйственные растения могут попасть под угрозу из-за резкого потепления в южных регионах России, согласно агрометеорологическому прогнозу Росгидромета.

"Резкий рост температуры воздуха и высокая инсоляция на фоне значительного промерзания почвы опасны для озимых зерновых и плодовых культур"

- Росгидромет

В начале марта погода на Юге России и Северном Кавказе была аномально холодной: в некоторых районах ночная температура воздуха упала до -18. Сейчас она повысилась днем до +15-18 градусов, а где-то и вовсе – до +19-22 градусов.

Такая погода создаст дефицит влаги в почве и ухудшит условия для вегетации озимых культур и проведения сева.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1490 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Югу России пообещали аномальное тепло

Югу России пообещали аномальное тепло

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Юг России ждут аномальные морозы?

Юг России ждут аномальные морозы?

В Калмыкии снимают карантин по сезонным заболеваниям

В Калмыкии снимают карантин по сезонным заболеваниям

Лесные пожары участились на Юге России в 2024 году

Лесные пожары участились на Юге России в 2024 году

Снег обеспечил активную работу курортов СКФО и ЮФО

Снег обеспечил активную работу курортов СКФО и ЮФО

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Циклон подходит к Югу России

Циклон подходит к Югу России

Юг России вскоре может стать пустыней

Юг России вскоре может стать пустыней

Погода в ноябре удивит россиян

Погода в ноябре удивит россиян

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы