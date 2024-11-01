Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Резкое повышение температуры несет опасность урожаю озимых культур. Из-за этого в почве формируется дефицит влаги.

Сельскохозяйственные растения могут попасть под угрозу из-за резкого потепления в южных регионах России, согласно агрометеорологическому прогнозу Росгидромета.

"Резкий рост температуры воздуха и высокая инсоляция на фоне значительного промерзания почвы опасны для озимых зерновых и плодовых культур"

- Росгидромет

В начале марта погода на Юге России и Северном Кавказе была аномально холодной: в некоторых районах ночная температура воздуха упала до -18. Сейчас она повысилась днем до +15-18 градусов, а где-то и вовсе – до +19-22 градусов.

Такая погода создаст дефицит влаги в почве и ухудшит условия для вегетации озимых культур и проведения сева.