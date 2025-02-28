Опасные заморозки угрожают садам Кубани

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие два дня. Спасатели предупреждают, что садоводам необходимо позаботиться о защите растений от холода.

Сильные заморозки накроют Кубань в ближайшие дни – они представляют серьезную угрозу для садов, рассказали в краевом МЧС.

"Ночью и утром 21-23 марта местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе - минус 1-3 градуса"

– МЧС

В ведомстве пояснили, что холод может повредить или даже погубить цветки и завязи плодовых культур. В опасности и теплолюбивые растения в целом.

Чтобы защитить растения, нужно укрыть их материалом, который не пропускаем холод. Это может быть пленка, спанбонд либо солома.

Напомним, что Кубань – регион, где мощнее всего развито промышленное садоводство.