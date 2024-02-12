Обновленная взлетно-посадочная полоса в аэропорту Грозного почти достроена

В рамках реконструкции аэропорта имени А.А. Кадырова в северной части Грозного будет оборудована новая ВПП к сентябрю этого года. Подробности строительства обозначило Министерство транспорта, связи и цифрового развития республики.

В международном аэропорту столицы Чечни проводятся последние этапы постройки модернизированной взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказала глава департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Министерства транспорта, связи и цифрового развития ЧР Фатима Хапилаева.

«Модернизация транспортной инфраструктуры» включает девять федеральных проектов. Помимо создания транспортного маршрута «Россия», а именно скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток», он касается развития морских портов и Северного морского пути, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей и региональных аэропортов"

- Фатима Хапилаева

Она также отметила, что на данном этапе работы уже проведены на участке строительства длинной около двух км, что составляет больше половины всей протяженности полосы. Вдобавок, осуществляется постройка командно-диспетчерского пункта, который будет обеспечивать безопасность полетов.

Окончание работ по строительству ВПП ожидается к сентябрю этого года.