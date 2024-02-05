Новую ВПП в аэропорту Грозного построят к сентябрю

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Грозного планируется завершить до осени. Об этом сказано в Telegram-канале главы Чечни.
"Адам Султанович (Адам Делимханов – прим.ред.) рассказал, что строительные работы на всех запланированных объектах нового терминала идут в строгом соответствии с графиком. Решены все проблемные вопросы, возникшие с некоторыми подрядными организациями. Теперь они будут обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами, чтобы нарастить темпы строительных работ"
– Рамзан Кадыров
Он подчеркнул, что сейчас подходит к концу процесс прокладки ВПП.
"Она будет выполнена из бетона, что в сравнении с асфальтовым покрытием имеет более высокую жароустойчивость и износостойкость"
– глава ЧР
По его словам, запуск в эксплуатацию запланирован на сентябрь.