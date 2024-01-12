Чечня увеличит номерной фонд за счет модульных отелей

В Чечне намерены возвести модульные гостиницы, которые позволят нарастить номерной фонд на 225 комнат. В этот проект планируется вложить более 300 млн рублей.

Горные районы Чечни пополняться новыми номерами в модульных гостиницах. В рамках проекта планируется возвести 225 новых комнат для

Такую информацию озвучил глава министерства туризма региона Муслим Байтазиев.

"Мы получили грантовую поддержку в размере 301 млн рублей по нацпроекту и раздали предпринимателям для реализации 14 проектов. Они построят 225 модульных номеров на базах в Шатойском, Веденском, Итум-Калинском и Ножай-Юртовском районах. Это даст увеличение номерного фонда, которого не хватает из-за растущего турпотока"

– Муслим Байтазиев

Один из масштабных проектов – это гостиница на территории туристического центра "Кезеной-Ам".

Кроме этого, два отеля будут возведены в столице республики и на курорте "Ведучи".