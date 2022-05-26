Чечня начала строить модульные железнодорожные вокзалы

В скором времени на российских железных дорогах в небольших городах появятся комфортные модульные вокзалы – они будут собираться прямо на местах из комплектующих за считанные дни.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) намерены начать установку производимых в России модульных вокзалов, сообщил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор компании Олег Белозеров.

"Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство налажено в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри все сделано. Его можно быстро собрать и установить. Мы планируем установить 15 таких вокзалов. Монтаж – всего четыре дня"

- Олег Белозеров

Традиционно малые вокзалы и платформы в России это большая проблема: вызывают справедливые нарекания и их содержание, и то, как они выглядят, поэтому компания уделила модульным вокзалам и платформам очень серьезное внимание, отметил Белозеров,

Как пояснил глава РЖД, для такого вокзала не нужен капитальный фундамент, их можно быстро тиражировать, а срок эксплуатации – 50 лет, к тому же, они дешевле: в каркасе используются породы хвойных деревьев, а стены возводятся из лакированной фанеры.

Вполне комфортна для пассажиров и их начинка – это санитарные комнаты и кассовая зона, удобная и для маломобильных пассажиров, зал ожидания с кондиционером, мини-кофейня, бесплатный Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов, отметил Олег Белозеров, добавив: такие вокзалы скоро появятся и на других небольших российских станциях.