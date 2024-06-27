Вестник Кавказа

Море на курортах Кубани остается холодным - исключение Сочи

Море на курортах Кубани остается холодным - исключение Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экстремальная жара стала прогревать Черное море в Краснодарском крае, но на большинстве пляжей туристов сегодня ждет бодрящая вода. Теплее всего море сейчас в Сочи.

Синоптики рассказали, где в Краснодарском крае сегодня комфортнее всего купаться - ранее вода в Черном море резко остыла.

На фоне жаркой погоды возобновился прогрев морской воды, сегодня в Сочи могут купаться даже маленькие дети - температура воды составляет плюс 25. Остальные черноморские курорты отстают на несколько градусов: Туапсе и Геленджик - плюс 22, Новороссийск - плюс 21. Анапа остается аутсайдером, море сейчас холодное, его температура всего плюс 19.

Другая ситуация складывается на курортах Азовского моря. В Приморско-Ахтарске море прогрелось до 25 градусов, в Темрюке и окрестностях - до 26 градусов, а в Ейске море рекордно теплое - 28 градусов, поделились в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что в соседней Абхазии море на пару градусов теплее, чем в Сочи, такой прогрев на начало июля превышает норму на несколько градусов.

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