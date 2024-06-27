Азербайджан и НАТО обсудили военное сотрудничество

Представители Минобороны Азербайджана и НАТО провели во вторник встречу в Баку. Стороны поговорили о сотрудничестве в военной сфере.

В Баку 2 июля состоялась встреча замминистра обороны, начальника Генштаба Азербайджана и замглавы штаба Командования Объединенных сил НАТО. Об этом сказано на сайте Минобороны республики.

Центральной темой переговоров Керима Велиева и Стефана Фикса стало военное сотрудничество Азербайджана и Североатлантического альянса. Было отмечено, что в настоящее время отношения находятся на высоком уровне.

"С уверенностью подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным и что плодотворные встречи будут продолжены. Генерал-полковник К.Велиев особо отметил значительный вклад Североатлантического альянса в подготовку подразделений Азербайджанской Армии в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО"

– пресс-служба министерства

Со своей стороны, представитель НАТО заявил о важности дальнейшего развития связей с Баку. Кроме того, был высоко оценен профессионализм азербайджанских военнослужащих в миротворческих миссиях и других областях сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Помимо этого, стороны коснулись других вопросов, которые представляют обоюдный интерес.