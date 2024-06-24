Армения согласилась на участие в саммите НАТО

Армения дала согласие на участие в саммите НАТО. Ранее Госдеп заявил, что Баку и Ереван пригласили на встречу СМИД в рамках саммита.

Армения согласилась принять участие во встрече глав министерств иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Как заявила официальный представитель армянской дипломатии Ани Бадалян, Ереван получил приглашение на мероприятие партнерского формата и подтвердил свое участие в саммите альянса.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили о приглашении Азербайджана и Армении на встречу министров в рамках саммита. В нем примут участие 30 стран-партнеров блока.