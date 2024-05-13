Астраханскую реку Бахтемир отравили нефтепродуктами

Под Астраханью сегодня произошло самое масштабное загрязнение нефтепродуктами реки Бахтемир – разливы нефти нашли в поселке Красные Баррикады, экологическая катастрофа угрожала Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.

Дежурная часть Каспийского филиала ЯГБУ "Морспасслужба" получило сообщение о разливе нефтепродуктов на реке Бахтемир – чрезвычайное происшествие произошло в районе поселка Красные Баррикады в Астраханской области, на место происшествия на катере немедленно отправилась группа спасателей.

Масштабы экологической катастрофы были внушительными – нефтяные пятна занимали полосу протяженностью около 1 км и шириной до 1 м, загрязнение затронуло берег реки и прибрежную растительность, передает "АиФ-Астрахань".

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось оперативно очистить участок – они собрали свыше 3 т нефтепродуктов и установили сорбирующие заграждения, заполнив их эффективным сорбентом.

Все это было сделано своевременно – загрязнение могло перекинуться на Волго-Каспийский морской судоходный канал, и ликвидировать его стало бы намного сложнее. Как отметили сами спасатели, загрязнение такого масштаба последний раз было около 15 лет назад, информацию о произошедшем они направили в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и администрацию морских портов, которые предпримут дальнейшие шаги в установлении виновных и их наказании, добавили в ведомстве.