Боевую башню в традиционном стиле возведут в Карачаево-Черкесии

В горах Карачаево-Черкесии по средневековым чертежам будет выстроена башня в средневековом стиле. Башня появятся в ауле Хурзук.

Недалеко от популярного горнолыжного курорта «Архыз» в живописном селе Хурзук в республике Карачаево-Черкесия в настоящее время ведется уникальное строительство – боевой башни по средневековой технологии.

«Строительство 35-метровой каменной башни в ауле Хурзук Карачаево-Черкесской республики подошло ровно к половине процесса на высоте 17 метров. Каменная башня должна стать одним из символов республики и, несомненно, одной из самых высоких башен Кавказа»

– компания «АСМ-Групп», которая занималась разработкой проекта башни.

Отметим, что идея возведения боевой башни в селе Хурзук зародилась несколько лет назад, когда группа исследователей обнаружила уникальные чертежи средневековых оборонительных сооружений, которые использовались на этих землях. Проект призван не только возродить старинные технологии, но и стать памятником искусства инженерной мысли и архитектуры.

Для строительства башни используются только натуральные материалы, такие как камень, дерево и железо, а все работы выполняются с применением традиционных методов. Это позволяет сохранить аутентичность проекта и создать атмосферу, переносящую посетителей в средневековье.