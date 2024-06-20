Авария оставила без света два района Новороссийска

Минувшей ночью на электросетях кубанского Новороссийска произошла авария, которая оставила без электроэнергии два микрорайона города – над ее устранением работают шесть бригад, свет горожанам обещали вернуть к утру.

Авария на электросетях оставила без электричества около 6 тыс жителей Центрального и Приморского районов города Новороссийска, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя главы города Сергей Сопелиди.

"В Новороссийске у жителей Центрального и Приморского районов отсутствует энергоснабжение по причине электропробоя кабельной линии на сетях Ростэк. Аварийная ситуация повлекла за собой повреждения на сетях Электросети Кубани"

- Сергей Сопелиди

Авария масштабная – сейчас над ее устранением работают 4 аварийные бригады и 2 бригады лаборатории восстанавливают кабельные линии, ожидается, что электроэнергия в дома жителей города поступит уже утром.

Иной возможности, к примеру - обеспечить подачу электричества из резервного источника, у города нет, поэтому его жителям и гостям остается лишь ждать завершения восстановительных работ, добавил Сопелиди.