Схрон с боеприпасами нашли в Ходжалы

Большое число боеприпасов и снарядов нашли в Ходжалинском районе. Они были конфискованы. Работа по обнаружению продолжается.
Значительное число боеприпасов и артиллерийских снарядов нашли в Ходжалинском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Обнаруженные боеприпасы принадлежали армянским сепаратистам. В ведомстве подчеркнули, что инженерно-саперные подразделения армии конфисковали найденное.
В министерстве добавили, что работа по обнаружению и обезвреживанию мин и боеприпасов на освобожденных территориях продолжается.