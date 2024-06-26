Вестник Кавказа

Схрон с боеприпасами нашли в Ходжалы

Схрон с боеприпасами нашли в Ходжалы
© Фото: сайт Минобороны АР
Большое число боеприпасов и снарядов нашли в Ходжалинском районе. Они были конфискованы. Работа по обнаружению продолжается.

Значительное число боеприпасов и артиллерийских снарядов нашли в Ходжалинском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Обнаруженные боеприпасы принадлежали армянским сепаратистам. В ведомстве подчеркнули, что инженерно-саперные подразделения армии конфисковали найденное.

В министерстве добавили, что работа по обнаружению и обезвреживанию мин и боеприпасов на освобожденных территориях продолжается.

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