МВД Азербайджана очищает Карабах от армянского оружия 

МВД Азербайджана отчиталось о проделанной работе по изъятию в Карабахе оружия и боеприпасов. Избавление региона от оружия, оставшегося со времен оккупации, необходимо для ускорения процесса Великого возвращения.

Азербайджанские силовики продолжают очищать Карабах от оставшегося там со времен оккупации оружия и разнокалиберные боеприпасы.

Так, за минувшую неделю в Ханкенди полицейские изъяли немногим менее трех десятков автоматов. Также три пулемета с тремя винтовками и двумя гранатометами, пять штык-ножей. Кроме того, обнаружено множество разных боеприпасов.

В селе Венгли были найден один автомат с несколькими магазинами, также изъято сотни патронов. В селе Аскеран (Ходжалинский район) обнаружено четыре автомата с магазинами патронов, пистолет с гранатометом. Также изъято двенадцать гранат и более двух сотен патронов.

