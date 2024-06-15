Вестник Кавказа

Маршрут "Тридцатка" через горы к морю открылся в Сочи

Роза пик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туристический маршрут "Через горы к Черному морю" снова стал полностью доступен для посещения. Об этом сообщает Кавказский заповедник.

Главный туристический маршрут Кавказского биосферного заповедника "Через горы к Черному морю", известный также как "Тридцатка", вновь открыт для посещения.

На маршруте ранее действовали ограничения, связанные со сходом селя. На сегодня все последствия природного явления устранены, разрушенные тропы восстановлены.

"Ограничения на маршруте №30 сняты, и один из старейших в стране туристических маршрутов "Через горы к морю" открыт полностью. В течение нескольких недель этот участок вручную восстанавливали государственные инспекторы"

– заповедник

По данным на начало июля в заповедник закрытым остается только один маршрут - №12 "Урочище Имеретинка". Он проходит высоко в горах, там все еще лежит снег.

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