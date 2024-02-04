Вестник Кавказа

Кавказский заповедник возобновил работу туристических маршрутов

Кавказский заповедник возобновил работу туристических маршрутов
© Фото: Кавказский заповедник
Две туристические тропы в Кавказском заповеднике начали свою работу после того, как на них устранили последствия схода селей. Остальные тропы будут открыты позднее.

Туристические маршруты в Кавказском заповеднике снова в строю. Речь идет о тропах через перевал Аишха и к Ачипсинским водопадам. Информацию об этом сообщили в администрации заповедника.

Сообщается, что первая тропа ведет к морю, а вторая к озеру Зеркальное.

По данным представителей природного объекта, остальные маршруты будут открыты позднее. Сейчас специалисты проверяют их безопасность, убирают поваленные деревья и оценивают угрозу схода селей.

В случае, если тропа пройдет проверку, она будет открыта.

Ранее сообщалось, что в заповеднике до 15 июня закрыта тропа к озеру Кардывач.

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