Кавказский биосферный заповедник: где находится, как попасть, чем заняться?

В этом году Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Христофора Шапошникова отмечает столетний юбилей. Что это за место, как создавался заповедник, почему его называют жемчужиной Кавказа – расскажем в этом материале.

Как создавали заповедник?

Фактически свой первоначальный охранный статус эта территория получила еще в 1888 году, когда Великие Князья Петр Николаевич и Георгий Михайлович Романовы получили право охотиться на здешних землях. Место для охотничьих удовольствий вельможных персон было выбрано известным исследователем и знатоком Кавказа Францем Иосифовичем Кратким.

В 1892 году право на охоту перешло Великому Князю Сергею Михайловичу, и срок аренды продлен до 1909 года. Вскоре из-за угрозы истребления животных в дело вмешалась Академия наук, чья комиссия приняла Постановление о заповеднике и его границах. Документ гласил:

Кавказский государственный заповедник учреждается в целях научных, для сохранения на вечные времена в первобытной неприкосновенности местной природы с ее представителями растительного и животного царства, особенно зубров.

Однако множество бюрократических проволочек, основанных на противоречиях с нормами частной собственности, оказались непреодолимыми для организации неприкосновенности данной территории. В итоге только после революции в 1919 году появился план по учреждению сразу нескольких государственных заповедников, среди которых числился и Кавказский.

Кто такой Христофор Шапошников?

В советские годы одним из главных энтузиастов создания Кавказского заповедника стал бывший лесничий бывших охотничьих угодий Великих Князей Христофор Георгиевич Шапошников, стараниями которого в мае 1924 года был издан декрет о создании Государственного Кавказского заповедника.

Основной период образования заповедника — первая половина XX века, когда несколько поколений ученых-натуралистов, исследователей растительного и животного мира посвятили себя делу сохранения и развития этой жемчужины кавказской природы.

Где находится Кавказский биосферный заповедник?

Кавказский государственный заповедник объединяет в себе земли Адыгеи, Краснодарского края и Кабардино-Балкарии, раскинувшись по обе стороны Главного кавказского хребта. Сегодня это 300 тыс. га гор, рек и речушек, около 130 озер и водопадов.

Кто живет в Кавказском заповеднике?

Территория заповедника объединяет в себе две климатические зоны — умеренную и субтропическую, благодаря чему растительный мир заповедника отличается особым богатством и разнообразием. Наравне с альпийскими лугами здесь можно встретить тропические грибы, разновидности лишайника, а также редкие виды древних папоротников.

Фауна заповедника насчитывает около 70 разновидностей, среди которых множество грызунов, а также хищников — леопардов, волков, лис, медведей. Особой гордостью заповедника является местная порода зубров, которой в первой половине прошлого века грозило полное вымирание, а сейчас их здесь более 1000.

Что делать в Кавказском заповеднике?

Кавказский заповедник — настоящий рай для любителей экотуризма. Здесь разработано 16 пеших и конных маршрутов различного уровня трудности. Рассчитаны они как на несколько дней, так и на несколько часов. Самые популярные из них:

№16 "Тисо-самшитовая роща — Малое кольцо", где всего за 60 минут вы окажетесь в густом реликтовом лесу, окруженном скалистыми лабиринтами, которые приведут вас на смотровую площадку Белой скалы.

№14 "По долине реки Ачипсе" — однодневный пеший маршрут вдоль реки с небольшим подъемом в гору к озеру Зеркальное.

№9 "Урочище Энгельмановы поляны — озеро Кардывач". Это один из самых популярных пеших многодневных маршрутов, стартующий с горнолыжного комплекса Роза Хутор и далее вдоль русла реки Мзымты, окруженной пихтовыми рощами, сменяющимися альпийскими лугами, получившими название "Урочище Энгельмановы поляны". Здесь туристы останавливаются на ночлег. На утро их ждет восхождение к озеру Верхний Кардывач, с глубиной в 23 метра и чистейшей водой, которая никогда не прогревается выше 12 градусов.

№30 "Через горы к морю" — этому маршруту около 100 лет. Протяженность более 50 км. Тянется с севера на юг. Таким образом путешественники видят, как меняются природные зоны и вместе с ними смешанные леса переходят в альпийские луга. Маршрут включает в себя посещение урочища Инструкторская щель, которое называют "ботанической Меккой" из-за разнообразия трав и цветов, которое превосходит все, что можно увидеть в остальных заповедниках России. Но этот маршрут точно надо планировать на весну, чтобы увидеть всю красоту в ее великолепии.

Как добраться до Кавказского заповедника?

Доступ в Кавказский Государственный биосферный заповедник через специальные КПП, расположенные в Сочи, пос. Псебай, пос. Гузерипль (Адыгея), а также в Майкопе. Подробности о маршрутах, ценах и инфраструктуре можно узнать на официальном сайте kavkazzapoved.ru