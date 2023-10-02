Адыгея: что посмотреть, как добраться, чем заняться?

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Адыгея – небольшая республика на юге России со множеством красивейших уголков уникальной реликтовой природы. Адыгея со всех сторон окружена территорией Краснодарского края, но при этом имеет свой неповторимый колорит.

Зачем ехать в Адыгею?

Первозданная природа Адыгеи завораживает: величественные живописные горы и ледники, бурные реки и водопады, пещеры, природные заповедники и термальные источники. Здесь прозрачный целебный воздух, мягкий климат, вкусная еда, гостеприимные жители. Если вы это любите, то Адыгея для вас. Здесь можно интересно и с пользой провести время, получить массу положительных эмоций и ощутить полное единение с природой. Отдых здесь хорош как для экстремалов, так и для любителей размеренного отдыха. Многие местные достопримечательности охраняются государством. Пять природных объектов Адыгеи включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кто едет в Адыгею?

Жители Краснодарского края давно оценили красоту этого края и массово приезжают сюда отдохнуть в отпуск и на праздники. В последние годы растет число туристов и из других регионов страны. По данным председателя регионального комитета по туризму и курортам Ибрагима Билимготова, в прошлом году Адыгею посетило порядка 520 тыс. туристов. Если учитывать и тех, кто приезжает в республику на один день, то эта цифра составляет чуть менее 1 млн человек. В республике множество разного уровня комфортности гостиниц, санаториев, туристических баз, приютов.

Когда ехать в Адыгею?

Адыгея прекрасна не только весной и летом. С наступлением осени леса становятся алыми, золотыми, багряными, горные вершины покрываются сверкающими снежными шапками, в лесах изобилие грибов, ягод и орехов, цветут запоздалые осенние цветы. Зимой природа региона имеет особое очарование - заиндевелые скалы, закованные в лед водопады, потрясающие пейзажи покрытых снегом гор. В зимние месяцы можно посещать те же достопримечательности, что и летом, кроме длинных пеших маршрутов, они закрыты из-за большого количества снега и труднодоступности. К комфортному отдыху располагает мягкий климат Адыгеи. В республике в среднем до 250 ясных дней в году. Средняя температура зимой колеблется от -2°С в равнинной части до -4,4°С в предгорьях.

Как доехать до Адыгеи?

До столицы республики - Майкопа можно доехать из Сочи за 5-6 часов на "Ласточке", либо из Краснодара, но лучше доехать до поселка Каменномостский (другое название Хаджох). В поселке населением около 7 тыс. человек есть несколько гостиниц, в том числе, четырехзвездочные, много жилья, сдающегося в аренду. Это оптимальное место для обустройства и начала знакомства с достопримечательностями Адыгеи, многие из них находятся неподалеку. Ехать до поселка 2,5 - 3 часа на автомобиле или маршрутке, на рейсовом автобусе чуть подольше. Отсюда ближайшее что рекомендуется посетить, это Хаджохская теснина (или Каменномостский каньон).

Что посмотреть в Адыгее?

Хаджохская теснина

В этом месте, река Белая примерно на 400 метров пробив в горе узкую теснину от 2 до 7 метров шириной и высотой до 35 метров, несет свои бурные потоки между отшлифованными ею скалами. Тут особый микроклимат. Сюда почти не проникают солнечные лучи. Скалы покрыты растительностью, оплетены мхом и лишайником. Через Хаджохскую теснину проходит экскурсионный маршрут, оборудованный мостиками, заграждениями, так что прогулка тут абсолютно безопасна. Удобная лестница приведет вас прямо к воде.

Река Белая

Это главная водная артерия Адыгеи, берет начало у вершин гор Фишт и Оштен, и пройдя 273 км и приняв в себя более 3000 притоков, впадает в реку Кубань. В верхнем течении она, как горная река, имеет ряд каньонных участков. Река Белая - излюбленное место любителей рафтинга, здесь проводятся соревнования, а также рафтинг- туры для желающих. Маршруты здесь различной сложности, плоть до самой высокой VI категории.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На берегах реки Белой можно увидеть редкий природный феномен - каменные шары размером до полуметра, торчащие из скал и грунта. Это своего рода каменные жемчужины, образовавшиеся вокруг окаменелых моллюсков в доисторические времена, когда на этом месте было океан.

Плато Лаго-Наки

Считается главной достопримечательностью Адыгеи. Входит в состав Кавказского биосферного заповедника и реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится на высоте около 2,2 тыс. метров над уровнем моря, площадь 32 кв. км, охватывает несколько климатических зон. Это потрясающей красоты местность находится между двух рек, Белая и Пшехи и под тремя горными вершинами — Фишта, Оштена и Пшеха-Су. На плато насчитывается более 130 пещер и шахт, в южной его части расположено живописное Каменное Море с гигантскими скальными глыбами.

В Лаго-Наки, произрастают свыше 80 видов растений, занесенных в Красную книгу. Богат и животный мир, водятся медведь, лиса, кавказская серна, олень, кавказская гадюка, кавказский обыкновенный тритон, более 70 видов "краснокнижных" птиц.

Название плато происходит из адыгейской легенды о влюбленных - пастухе Лаго и княжне Наки. Из-за несогласия отца девушки выдать ее за пастуха они сбежали, отец ее бросился в погоню, а дальше все по Шекспиру...

Осень в Лаго-Наки несказанно красива. Листва деревьев и трава окрашиваются в яркие цвета, на горных вершинах сверкают снежные шапки, реки и водопады особенно многоводны. Можно насладиться прогулкой по альпийским лугам, отправиться на конную прогулку. Прогулка по горным лесам сулит богатый урожай грибов и ягод. Доступны многие виды активного отдыха, включая такие, как дельтапланеризм и каньонинг. Имеется много смотровых площадок, откуда можно полюбоваться красотой открывающейся панорамы. Есть много точек, где можно перекусить на любой вкус и кошелек.

Зимой, из-за близости к морю, на здешних холмах выпадает достаточно много снега, что радует как любителей пеших прогулок и фотосессий на фоне сказочно красивых зимних пейзажей, так и любителей зимних видов спорта. Можно кататься на снегоходах и сноубордах, лыжах, санках и ватрушках. Среди лыжников наиболее популярными являются трассы, расположенные по горам Блям, Оштен, Фишт, Абадзеш. Имеются трассы до 2,5 км, при этом перепад высот может колебаться до 800 метров. За арендой горнолыжного оборудование следует обратиться в пункты проката. Начинающие спортсмены могут воспользоваться услугами опытных инструкторов. Поклонникам активного отдыха предлагаются туры на снегоходах, для особо отчаянных организован зимний рафтинг по горным рекам.

Плато Лаго-Наки закрытая территория. Вход платный, можно въехать на легковом автомобиле. По периметру заповедника расположены КПП и кордоны, персонал которых следит за порядком и контролирует пребывание туристов на разрешённых маршрутах по строго обозначенным правилам.

Хребет Ана-Коз

От станицы Даховская можно подняться по кресельной Савранской канатной дороге длиной 1256 метров на хребет Уна-Коз (стоимость 600 рублей, детский 300 рублей). Наверху, с высоты более 1000 метров, открывается потрясающая панорама на окружающие горы и долины. Отсюда видны хребет Азиш-тау, гора Трезубец и плато Лаго-Наки.

На Уна-Коз также можно также прогуляться до скалы "Чертов палец". Эта свисающая над пропастью глыба по форме напоминает мифологическое двурогое существо. Традиция называть такие образования уходят в древние языческие времена поклонения богу Перуну. По дороге к скале загляните в "Пещеру желаний". Она представляет собой просторный сквозной грот несколько метров высотой. На стене обозначено место, куда надо приложить руку, чтобы желание исполнилось. Здесь находится одна из главных смотровых площадок.

Гуамское ущелье

Обязательным к посещению является утопающее в зелени живописное Гуамское ущелье длиной 5 км, находящееся в Апшеронском районе Краснодарского края. Не премините проехаться на курсирующем по узкоколейке внутри ущелья небольшом прогулочном поезде, слушая рассказ экскурсовода, мимо бурных вод речки Курджипс вплотную вдоль отвесных скал, покрытых деревьями и кустарниками, папоротниками. Высота скал местами достигает до 400 метров, а сужение между ними - до двух метров. Бурлящая на дне ущелья Гурджипс на своем пути образует множество мини-водопадов и водоворотов. В ущелье произрастают самшит, пихта, тис ягодный, бук и другие, весной и в начале лета цветет азалия и рододендрон.

Поезд отправляется каждый час от поселка Гуамка и, пройдя путь длиной 1707 метров, прибывает на конечную станцию, где есть смотровые площадки, кафе, указатели пеших маршрутов. Отсюда можно продолжить путешествие пешком, либо вернуться на поезде в Гуамку.

Термальные источники

В Адыгею приезжают и ради лечебных процедур. В республике более двух десятков термальных источников. Они насыщены минералами, микроэлементами, кремниевыми кислотами. Вода из них поднимается на поверхность земли из скважин глубиной не менее километра. Температура воды в купальнях +38…+50 градусов. Практически все известные горячие ключи находятся на территории турбаз или санаториев. Посетить их могут и те, кто не проживают на территории комплексов, но услуга эта платная.

Это далеко не полный перечень природных достопримечательностей Адыгеи. Внимание гостей региона привлекают также водопады Руфалго, Музей природы Кавказского заповедника в поселке Гузерипль, Азишская пещера, Гранитный каньон, Ущелье Мишоко, древний Каменный мост, Сахрайские водопады и много других интересных локаций. Если вы рассматриваете направления для увлекательного путешествия и отдыха, то Адыгея прекрасный вариант для отдыха с детьми, для романтических путешествий, для активного и экотуризма.