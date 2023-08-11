Медведи в Лагонаки - правила поведения для туристов

Опубликовано: 6:19, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кавказском заповеднике на плато Лагонаки можно встретить медведей. Как вести себя туристу при встрече с диким животным в заповеднике? Специалисты дали рекомендации.

Советы туристам, посещающим Кавказский биосферный заповедник, где есть шанс встретиться с диким животным, дали специалисты.

На плато Лагонаки путешественники в середине лета могут повстречаться с медведями, его территория используется животными, там они едят сочную траву, насекомых, приходят на водопой. Чаще всего туристы сообщают о встречах с медведями у озера Псенодах. Из страха люди обычно начинают шуметь и отпугивать медведей, из-за чего животные не могут даже попить воды. Что делать при встрече с медведем?

Сотрудники заповедника дали такие рекомендации:

не сходить с намеченных троп и разрешенных маршрутов,

не шуметь и не слушать громко музыку в заповеднике,

при встрече с медведем не нужно убегать, важно не поворачиваясь спиной к животному медленно отойти назад,

отпугнуть медведя можно, если показаться больше - для этого можно поднять над собой рюкзак или куртку,

при встрече с медвежонком не надо шуметь и пугать его - он позовет маму для защиты, а если вести себя спокойно, малыш убежит сам,

чтобы не ассоциироваться у медведя с едой, тщательно упаковывайте продукты, не оставляйте пищевой мусор на тропе или стоянках.

Также туристам стоит знать, что у медведей не очень острое зрение, так что если медведь занят поиском пропитания, то человека, двигающегося спокойно и тихо, он не заметит, даже неподалеку от себя.