Нефть перешла к росту

Цены на нефть впервые за два месяца поднялись выше $87. Накануне был обновлен максимум с конца апреля, сегодня нефть продолжает дорожать.

Нефтяные цены пошли вверх, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Сегодня цена августовского фьючерса на нефть марки Brent превысила в ходе торгов $87 за баррель. Такая планка взята нефтью впервые с 30 апреля. На 11:31 мск Brent росла на 0,46%, достигнув $87,04 за баррель. К полудню цены на фьючерсы на Brent составили $87,02.

Также растут в цене на бирже фьючерсы на нефть WTI - плюс 0,36%, до $83,81 за баррель.

Почему дорожает нефть?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах, способствующих росту нефтяных котировок.

"Сейчас действует фундаментальный фактор роста потребления. Миру требуется больше нефти, в особенности азиатским рынкам: Китай наращивает объемы потребления, как и Индия, и страны Юго-Восточной Азии. Это логично приводит к росту спроса, в то время как нефтедобыча весьма ограничена. Мы видим, что ОПЕК+ не увеличил добычу, что привело к дефициту и постепенному подрастанию цены", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, возвращается геополитический фактор – напряженность вокруг Ближнего Востока. Как только появилось заявление со стороны США о договоренности с Израилем прекратить военную операцию в Газе, сразу нефть стала дешевле $80 за баррель эталонной марки Brent. То есть цены начали падать уже на слухах, что скоро война в секторе Газа завершится и у йеменских хуситов не будет оснований обстреливать проходящие мимо суда, а значит, нефтяные танкеры вернутся в Суэцкий канал. Сейчас наоборот: все больше и больше сведений о том, что Израиль может начать полномасштабную войну с Ливаном, соответственно, напряженность на Ближнем Востоке вырастет", - отметил Игорь Юшков.

"Сегодня Иран заявил, что он всячески будет оказывать поддержку Ливану, если Израиль начнет боевые действия. А, значит, останутся те же проблемы с маршрутами поставок нефти, танкеры по-прежнему будут избегать Суэцкий канал. Втягивание Ирана в региональные конфликты – это новый шаг, ведущий к подорожанию нефти. То есть опять на одних слухах и заявлениях геополитический фактор проявляется в цене на нефть", - добавил экономист.

Какие цены нужны ОПЕК+?

Эксперт обратил внимание, что текущее состояние цен является комфортным для участников сделки ОПЕК+. "Цены выше $80 за баррель – целевой показатель того состояния рынка, какого ОПЕК+ и хочет добиться. Если говорить о России, то у нас стоимость марки URALS заложена в бюджете в $71,3 за баррель, и мы примерно на этом уровне и продаем нефть, так как скидка на российскую марку по сравнению с Brent составляет около $10 за баррель. Получается, российская нефтяная отрасль укладывается в параметры бюджета. Я думаю, Саудовская Аравия тоже довольна нынешними показателями – по оценкам экспертов, у нее бездефицитный бюджет складывается при нефти по $86 за баррель", - поведал он.

"Но все равно все понимают, что нужно будет постепенно возвращать прежний объем добычи ОПЕК+ на мировой рынок. Нельзя допустить, чтобы другие увеличивали объемы производства, а ОПЕК+ оставался с прежними сокращениями. Поэтому с сентября заработает новая стратегия: страны ОПЕК+ будут постепенно увеличивать объемы добычи, чтобы удовлетворять нынешний нарастающий спрос. Если при этом цены уйдут обратно к $75-80 за баррель, в моменте это не будет восприниматься критично для стран ОПЕК+. Поэтому при нынешних ценах $80-90 за баррель всех это устраивает и позволяет все-таки немного увеличить объемы производства", - заключил Игорь Юшков.