В Азербайджане урегулировали цвет пассажирских автобусов

Определить направление автобуса теперь можно по цвету в Азербайджане. Кроме того, с 1 июля обязательно наличие видеокамер в салоне.

С 1 июля в АР вступило в действие новое правило, касающееся цвета пассажирских автобусов.

Так, автобусы. Выходящие на междугородние маршруты должны быть окрашены в белый цвет.

Те, кто осуществляет внутригородские рейсы в красный, а автобусы, курсирующие по городам, должны быть выкрашены в зеленый цвет. Кроме того, автобусы должны быть оборудованы камерами, которые будут фиксировать ситуацию в салоне.

«Автобусы …. должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данные не менее 15 дней»

– Минтранс АР