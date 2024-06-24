Вестник Кавказа

В Азербайджане урегулировали цвет пассажирских автобусов

Водитель автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Определить направление автобуса теперь можно по цвету в Азербайджане. Кроме того, с 1 июля обязательно наличие видеокамер в салоне.

С 1 июля в АР вступило в действие новое правило, касающееся цвета пассажирских автобусов.

Так, автобусы. Выходящие на междугородние маршруты должны быть окрашены в белый цвет.

Те, кто осуществляет внутригородские рейсы в красный, а автобусы, курсирующие по городам, должны быть выкрашены в зеленый цвет. Кроме того, автобусы должны быть оборудованы камерами, которые будут фиксировать ситуацию в салоне.

«Автобусы …. должны быть оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данные не менее 15 дней»

– Минтранс АР

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