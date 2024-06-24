Жители Грозного отметили татарский Сабантуй

В столице Чечни сегодня впервые прошло празднование татарского народного праздника Сабантуй, посвященного окончанию весенних полевых работ – веселый фестиваль прошел на центральной площади Грозного.

Жители Грозного сегодня впервые отметили татарский народный праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ – фестиваль состоял из официальной части, в ходе которой прошла церемония подписания соглашения о развитии сотрудничества между регионами и награждение, и народных гуляний. Приветственное слово главы региона Рамзана Кадырова зачитала вице-премьер правительства Айшат Кадырова.

"Чеченская Республика и Татарстан активно сотрудничают в различных сферах. Несомненно, такие мероприятия - это часть государственной политики нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина по сохранению традиционных ценностей. И мы будем стараться, чтобы они стали доброй традицией укрепления дружбы народов нашей великой страны"

- Рамзан Кадыров

Заместитель председателя правительства Татарстана Василь Шайхразиев вручил заместителю председателя правительства Чечни Айшат Кадыровой и региональному министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву медали международного союза "Всемирный конгресс татар" за большие заслуги перед татарским народом, отметив, что Татарстан намерен провести около 400 Сабантуев во всех субъектах РФ и 35 странах мира, передает ТАСС.

А затем на центральной площади Грозного развернулось целое действо – гостей угощали шурпой и чаем, для них развернули стилизованные дома с подворьями, мастера искусств показали национальные танцы, провели соревнования по битью горшков, богатырскому молоту и бегу с ложкой и в мешках, а потом устроили дегустацию татарских национальных блюд.