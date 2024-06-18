Вестник Кавказа

Электрички до Чечни могут пустить в Дагестане

Электрички до Чечни могут пустить в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана прокладывают железную дорогу от аэропорта до Дербента. По ним будут ездить электрички. Планируется запустить поезда до Чечни.

Глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о планах проложить железную дорогу, по которой будут ходить электрички до Чечни.

Он заявил, что сейчас руководство республики намерено провести железную дорогу, которая позволит соединить аэропорт с городами Дагестанские Огни и Дербент.

По словам Абдулмуслимова, по ветке будут ездить электрички, на которых планируется перевозить жителей и гостей республики.

Кроме того, он добавил, что из аэропорта планируется проложить дорогу до границы с Чечней.

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