МЭР РФ призвало не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Минэкономразвития России издало рекомендации в связи с терактами, которые произошли сегодня в Дагестане, и их влиянием на настроения туристов. Ведомство призвало участников туристической сферы не применять штрафы.

Туристов, которые решат перенести отдых в Дагестане из-за трагических событий в Махачкале и Дербенте, не стоит штрафовать, заявили в МЭР РФ.

В ведомстве рекомендовали турфирмам и туроператорам с пониманием воспринимать ситуации, если туристы захотят сдвинуть сроки своих путешествий в Дагестан. В таких случаях ведомство считает необходимым по возможности отказаться от практики штрафов.

"Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан в связи с последними событиями"

– МЭР

В министерстве также выразили соболезнования семьям и близким жертв трагедии и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Ранее РСТ рекомендовал туристам воздержаться от поездок в ближайшее время в Дагестан, учитывая режим КТО, который действует с вечера воскресенья на территории всего региона.

Теракты в Махачкале и Дербенте

Напомним, 23 июня, примерно в 18.00, был совершен ряд террористических атак на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте, позже боевики напали на пост ДПС. Часть преступников уже ликвидирована. В Дербенте активная фаза КТО завершилась.

По данным муфтията, от рук террористов погибли девять человек, в том числе двое гражданских лиц – это священник и церковный сторож. Ранены 25 человек, большая часть из которых также полицейские.