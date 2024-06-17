Активная фаза КТО завершена в Дербенте

Национальный антитеррористический комитет заявил о завершении в Дербенте активной фазы КТО, которая была объявлена сегодня в Дагестане. В ведомстве также назвали число ликвидированных боевиков.

Активная фаза КТО окончена в Дербенте, такое заявление сделали в НАК.

В комитете также сообщили, что в городе были уничтожены двое боевиков.

Что касается Махачкалы, то ранее в МВД Дагестана предупредили о закрытии выездов из столицы республики: есть информация, что сообщники террористов попытаются скрыться из города.

Сейчас в министерстве назвали общее число раненых в Махачкале – в Республиканскую клиническую больницу доставлены 16 человек, большинство из них полицейские, и только трое – гражданские лица.

"Информация о погибших уточняется"

– МВД