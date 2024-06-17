Боестолкновения в Дербенте продолжаются – погиб глава полиции Дагогней

Операция по ликвидации террористов продолжается в Дагестане. В Дербенте в ходе боестолкновений погиб начальник полиции города Дагестанские огни, рассказали в МВД Дагестана.

Полицейские и силовики продолжают преследовать боевиков в Дербенте и Махачкале. Видео боестолкновений публикует МВД Дагестана.

В ведомстве рассказали, что на помощь коллегам в Дербент прибыл глава полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, во время столкновений он получил тяжелое ранение. Врачи не смогли спасти его, и полицейский скончался.

Что касается Махачкалы, то выезды из столицы Дагестана на данный момент перекрыты: имеются данные, что сообщники террористов могут попытаться скрыться из города, пояснили в МВД.

Задержание главы Сергокалинского района

Как сообщили в правоохранительных органах, после терактов задержан глава Сергокалинского района. Причина задержания Магомеда Омарова состоит в том, что двое его сыновей, как пишет ТАСС, были опознаны в числе участников нападений. Чиновник дает показания, у него идут обыски.

По данным "Интерфакса", который ссылается на источник, среди террористов был также племянник Омарова.