Теракты в Дагестане: полицейская машина обстреляна в Сергокале

Нападение на полицейских произошло в третьем населенном пункте Дагестане – Сергокале. Предварительно известно, что огонь велся по машине стражей порядка в центре города.

Еще в одном населенном пункте Дагестана, помимо Махачкалы и Дербента, совершено нападение на полицейских, сообщает МВД Дагестана.

Речь идет о селе Сергокала.

"На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими"

– министерство

В сообщении уточняется, что один человек получил ранение.

На место преступления выдвинулись силовики.

В МВД уточнили, что эти данные пока предварительные.

Теракты в Махачкале и Дербенте

Сегодня вечером террористы напали на церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Сейчас в Дагестане объявлен режим КТО, ведутся боестолкновения. По последним данным, ликвидированы 4 террориста.

СМИ писали и о перестрелке в Избербаше, однако МВД опровергло эту информацию.