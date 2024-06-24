В Грузии повысили зарплаты учителям

Педагоги в Грузии будут получать на 500 лари больше. Решение об этом было принято в Минобразования страны.

Более 53 тыс педагогов получат прибавку к зарплате в Грузии, проинформировали в местном образовательном ведомстве. Отмечается, что прибавка составит в среднем 500 лари.

«Бюджет заработной платы учителей увеличится примерно на 35%, а с 1 июля 2024 года в условиях полной нагрузки и, несмотря на статус, зарплата учителей вырастет в среднем на 500 лари»

– Минобразования Грузии

Отмечается, что повышение жалования преследует улучшить качество образования, привлечь молодых специалистов в школы и повысить статус профессии педагога.