Вестник Кавказа

Премьер: сильная экономика – сильная Грузия

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
В Тбилиси обозначили цели работы правительства. Там подчеркнули, что основным приоритетом кабинета министров является экономическое развитие.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в своем отчете о проделанной работе перечислил основные цели работы республиканского правительства.

Он заявил, что кабинет министров должен направить свою деятельность на борьбу с бедностью в стране, а также на суверенитет Грузии.

Глава правительства подчеркнул, что ключевым показателем сильной Грузии является сильная экономика. Кобахидзе добавил, что основным приоритетом кабмина страны является экономическое развитие.

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