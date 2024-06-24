Премьер: сильная экономика – сильная Грузия

В Тбилиси обозначили цели работы правительства. Там подчеркнули, что основным приоритетом кабинета министров является экономическое развитие.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в своем отчете о проделанной работе перечислил основные цели работы республиканского правительства.
Он заявил, что кабинет министров должен направить свою деятельность на борьбу с бедностью в стране, а также на суверенитет Грузии.
Глава правительства подчеркнул, что ключевым показателем сильной Грузии является сильная экономика. Кобахидзе добавил, что основным приоритетом кабмина страны является экономическое развитие.