Аудиоспектакль проведет по Владикавказу Вахтангова

Аудиоспектакль-путешествие по воспоминаниям современников прославленного режиссера создали артисты театра имени Вахтангова. Режиссер спектакля Кирилл Крок.

Артисты московского театра имени Вахтангова создали уникальный аудиоспектакль под названием "Вахтангов: дорогами юности", который погружает слушателей в атмосферу родного города прославленного режиссера.

Этот променад по старым улицам и знаковым местам города позволяет каждому погрузиться в историю и культуру этого удивительного места через призму воспоминаний Вахтангова. Звуки улиц, запахи, ностальгия и радость юности — все это передается через звуковые дорожки спектакля, создавая уникальное впечатление присутствия на месте событий.

«Еще один сюрприз от Кирилла Крока – новый аудиоспектакль – променад по Владикавказу „Вахтангов: дорогами юности“. На протяжении всего маршрута гостей будут сопровождать ведущие, а в наушниках будет звучать увлекательный рассказ о родных, друзьях, учителях, современниках Евгения Багратионовича, которые спустя век заговорят голосами артистов московского Театра Вахтангова»

– глава республики Сергей Меняйло

Аудиоспектакль – не просто история о месте, а настоящим путешествием сквозь воспоминания, эмоции и впечатления. Слушая звуки города, рассказы артистов и звуки прошлого, слушатель может почувствовать себя частью этого увлекательного исторического путешествия.