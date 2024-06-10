Культурная бригада "Москонцерта" впервые выступит перед военнослужащими, проходящими срочную службу на Северном Кавказе – в День памяти и скорби, 22 июня, московские артисты дадут большой концерт во Владикавказе.

Уже завтра на Северный Кавказ с гастролями отправится культурная бригада во главе с генеральным директором "Москонцерта" Ильей Бачуриным – она представит свою программу жителям региона с 17 по 30 июня, а центральным событием поездки станет большой концерт в столице Северной Осетии, который пройдет в рамках акции "Беречь Отчизну - долг и честь!" ко Дню памяти и скорби 22 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В этом году культбригаде "Москонцерта" выпала честь провести во Владикавказе большой концерт, посвященный Великой Отечественной войне. Дата 22 июня объединяет сегодня не только важнейшие события, относящиеся к исторической памяти России, но и настоящий день республики, жители которой активно участвуют в специальной военной операции. Как и в годы Великой Отечественной войны, республика подключилась к защите Родины, отправив своих лучших сыновей на фронт"

- Илья Бачурин

В основном концерты пройдут для военнослужащих, проходящих срочную службу в пограничных отрядах Федеральной службы безопасности России – они состоятся в Нальчике, Черкесске, Таргиме, Грозном и других городах региона, добавили в пресс-службе "Москонцерта".