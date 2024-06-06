Вхождение Северной Осетии в состав России отметили во Владикавказе

Народными гуляниями отпраздновали жители Владикавказа День присоединения Осетии к России. В городском парке организовали фестивали и мастер-классы.

Во Владикавказе начались народные гуляния по случаю 250-й годовщины вхождения Осетии в состав России. Праздник отмечают 11 и 12 июня.

Для жителей города организовали мастер-классы по гончарному искусству, обработке кожи и дерева, а также кузнечному делу.

Помимо этого, в городском парке прошли нартские игры, в которых участвовали юные владикавказцы. Для гостей также развернули спортивные и гастрономические площадки.

Там же открылись фестиваль этномоды с показом национальных костюмов, книжная ярмарка и военно-патриотическая выставка.

Кроме того, состоялись концерты, в которых участвовали национальные коллективы республики, артисты. Был также организован флешмоб.

Стоит добавить, что оба дня закончатся яркими праздничными представлениями.