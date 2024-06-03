Вестник Кавказа

Отель в Северной Осетии вырубят в скале

Отель в Северной Осетии вырубят в скале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии планируют построить необычную гостиницу для необычных постояльцев – она будет вырублена в скале, но тем не менее, будет соответствовать комфорту отеля 4*, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

В Северной Осетии построят четырехзвездочный отель, который вырубят прямо в скале – уникальный проект уже получил название "Кахтисар", сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Кахтисар - это древнее городище. Отель, скажем так, экологию не нарушает, сохраняет память охранно-культурного наследия. Там рядом водопады. Очень красивая история"

- Сергей Меняйло

Сейчас проект уникального отеля проходит правительственную экспертизу: до сих пор нигде в России подобное сооружение не строилось, хотя подобные отели в пещерах и скалах есть, к примеру, в Греции, Испании и Турции, пишет портал Юга.ру.

Планируется, что возводить его осетинские строители начнут в будущем 2025 году, сколь ко времени займет строительство, не сообщается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
845 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане появится город IT-кластер

В Дагестане появится город IT-кластер

Хаб Wildberries даст работу 8 тысячам жителям Северной Осетии

Хаб Wildberries даст работу 8 тысячам жителям Северной Осетии

Аварийные дома расселят в Кабардино-Балкарии

Аварийные дома расселят в Кабардино-Балкарии

Ингушетия будет развивать экономику за счет инвестиций

Ингушетия будет развивать экономику за счет инвестиций

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы