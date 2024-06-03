Отель в Северной Осетии вырубят в скале

Власти Северной Осетии планируют построить необычную гостиницу для необычных постояльцев – она будет вырублена в скале, но тем не менее, будет соответствовать комфорту отеля 4*, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

В Северной Осетии построят четырехзвездочный отель, который вырубят прямо в скале – уникальный проект уже получил название "Кахтисар", сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Кахтисар - это древнее городище. Отель, скажем так, экологию не нарушает, сохраняет память охранно-культурного наследия. Там рядом водопады. Очень красивая история"

- Сергей Меняйло

Сейчас проект уникального отеля проходит правительственную экспертизу: до сих пор нигде в России подобное сооружение не строилось, хотя подобные отели в пещерах и скалах есть, к примеру, в Греции, Испании и Турции, пишет портал Юга.ру.

Планируется, что возводить его осетинские строители начнут в будущем 2025 году, сколь ко времени займет строительство, не сообщается.