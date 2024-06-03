Северная Осетия запускает более 70 экомаршрутов

Власти Северной Осетии в нынешнем сезоне отрывают новые экологические маршруты. Всего в регионе подготовят свыше 70 туристических направлений.

Новые туристические маршруты запускаются в Северной Осетии. В новом сезоне для путешественников будут доступны более 70 экологических троп.

Реализация инициативы состоялась в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Информацию об этом озвучили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Сообщается, что туристические маршруты пройдут по одному из популярнейших мест региона – Цейскому ущелью.

" Для максимального единения с природой для посетителей подготовили специальные прогулочные маршруты — экотропы. На особо охраняемых природных территориях федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедная Осетия-Алания" имеется более 70 экологических маршрутов"

- министерство ресурсов и экологии региона Северной Осетии

По информации ведомства, для туристов будет доступен маршрут "Путешествие по урочищу Шуби" вдоль селения Биз. Его протяженность составит 5 км.

Кроме этого, власти обустроили тропы к водопаду Гальдоридон и Шагацикомдон, а также к Цейскому леднику.

Также туристы смогут посетить смотровую площадку "Шалагом", которая находится в селении Хилак.