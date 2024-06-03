Северная Осетия готовится принять 1 млн туристов в этом году

Власти Северной Осетии намерены принять 1 млн туристов в нынешнем году. Круглосуточная работа аэропорта республики будет способствовать этому.

Круглосуточная работа аэропорта Владикавказа позволит Северной Осетии нарастить туристический поток в регион.

В этом году республика готовится принять 1 млн путешественников. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло в рамках экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Мы ожидаем в этом году турпоток на уровне более миллиона человек. Этот эффект пошел от того, что аэропорт стал круглосуточным. У нас сегодня аэропорт уже перегружен — ежедневно 8−12 рейсов в разные направления, в том числе и за границу. Заинтересованность авиационных перелетных компаний есть. Железнодорожные перевозки тоже никто не отменял. Но в принципе больше востребованы автоперевозки, автотуризм и авиационные перевозки"

- Сергей Меняйло

Он также сообщил, что сейчас отели региона уже забронированы на 90% до концы нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия также намерена привлечь туристов открытием курорта "Мамисон". Его планируется ввести в эксплуатацию в этом году.