Вестник Кавказа

Северная Осетия не справляется с потоком туристов – власти

Северная Осетия не справляется с потоком туристов – власти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава республики Сергей Меняйло заявил о том, что все объекты размещения почти полностью забронированы на лето. Инфраструктура, по его словам, пока не справляется.

Глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло рассказал о том, что загруженность объектов размещения в регионе составляет порядка 90%.

В своем интервью "Интерфаксу" руководитель субъекта признался, что инфраструктура Северной Осетии пока не справляется с таким наплывом.

 "Инфраструктуру надо развивать, и мы работаем в этом направлении"

- Меняйло

Глава республики также напомнил о постепенной реализации таких региональных туристических проектов, как "Алания парк" и "Кахтисар".

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