Российские корабли Каспийской флотилии совершили визит в Баку

Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России совершили свой неофициальный дружественный визит в порт столицы Азербайджана.

Экипажи двух военных кораблей, входящих в состав Каспийской флотилии ВМФ РФ, сегодня завершили свой неофициальный дружественный визит в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками"

- МИД Азербайджана

У российских моряков эти четыре дня была насыщенная культурная и спортивная программа – азербайджанские коллеги устроили им экскурсию по красавцу Баку, показав самые интересные исторические памятники и места азербайджанской столицы. сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает АЗЕРТАДЖ.

Культурной программой встречи не ограничились – военные моряки двух стран померялись силами в товарищеских матчах по футболу и волейболу. И хотя сильнейшими в обеих схватках оказались азербайджанские моряки, кубки и медали получили игроки обеих команд, добавили в Минобороны Азербайджана.