Вестник Кавказа

Российские корабли совершают дружественный визит в Баку

Российские корабли совершают дружественный визит в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Два корабля Каспийской флотилии сегодня совершили заход в Баку. Фото с церемонии встречи российских моряков опубликовало Минобороны Азербайджана.

Два российских корабля, входящих в состав Каспийской флотилии, прибыли в столицу Азербайджана – они совершают дружественный визит в Баку, рассказали в Минобороны АР.

В ведомстве уточнили, что визит имеет неофициальный статус.

В Азербайджан прибыли малый артиллерийский корабль "Волгодонск", а также и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин".

Церемонию встречи экипажей провели представители ВМС Азербайджана.

В МО АР рассказали о программе визита. Так, российским морякам устроят прогулку по столице Азербайджана. Во время нее экипажи смогут познакомиться с бакинскими памятниками истории и культуры.

Кроме того, запланирована товарищеская спортивная встреча, в которой примут участие российские и азербайджанские моряки.

Визит будет проходить до 30 июня.

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Российские корабли совершают дружественный визит в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Российские корабли совершают дружественный визит в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Российские корабли совершают дружественный визит в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Российские корабли совершают дружественный визит в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
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