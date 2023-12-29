Самые важные порты Каспийского моря 

Важность Каспийского моря определяют порты, благодаря которым между странами осуществляется торговля. О пяти важнейших портах на Каспийском море рассказываем в этом материале.

Каспийское море, которое, на самом деле, не море, а самое большое в мире озеро, важнейший транспортный узел для пяти прикаспийских стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Порт Баку, Азербайджан

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинский международный морской торговый порт - самый большой порт на Каспии, который находится на пересечении транспортного коридора ”Север-Юг”. Площадь Бакинского порта, расположенного на западе Каспийского моря, - 400 гектаров, а количество причалов - 13. Благодаря Бакинскому порту Азербайджан поддерживает товарооборот с Россией, Ираном, Индией, Турцией и ЕС. Грузоперевалочная мощность Бакинского порта - 15 млн тонн сухих грузов и 100 тысяч контейнеров ежегодно. Площадь складов открытого типа составляет 56 тыс. квадратных метров, а закрытых складов - 10 тыс. квадратных метров. В 2019 году Бакинский международный порт получил статус ”Зелёного порта” за выполнение программ по сохранению окружающей среды и соответствие целям ООН по устойчивому развитию.

Астраханский порт, Россия

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Астраханский порт, как и Бакинский, важнейший пункт транспортного коридора ”Север-Юг” и один из трёх российских портов на Каспии. Российский Астраханский порт расположен не непосредственно на Каспии, а в устье реки Волга, и в Каспийское море суда из Астраханского порта попадают через Волго-Каспийский канал. Астраханский порт считается самым важным российским портом на Каспии. На территории порта 14 терминалов, а навигация в порту, несмотря на то, что он замерзает, круглогодичная, благодаря ледокольным операциям. Ежегодная мощность порта - 12 млн тонн грузов в год.

Порт Актау, Казахстан

Казахстанский порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря. Этот морской порт - международная торговая артерия Казахстана, у которого нет выхода к Мировому океану, как и у Азербайджана и Туркменистана. Мощность казахстанского морского порта составляет почти 12 млн тонн сухих грузов в год, а площадь открытых складских помещений - 80 тыс. квадратных метров. В порту Актау 11 причалов, а сам порт не замерзает в зимнее месяцы.

Порт Туркменбаши, Туркменистан

Порт Туркменбаши на востоке Каспийского моря - крупнейший и главный грузопассажирский порт Туркменистана. Паромный терминал порта связывает Туркменбаши с Баку в Азербайджане, Актау в Казахстане и Астраханью в России. Порт принимает суда ежегодно и считается морскими воротами, соединяющими Центральную Азию и Европу. Общая мощность Туркменбашинского порта - 17 млн тонн грузов ежегодно, а его площадь 150 гектаров. На территории порта есть терминалы для насыпных грузов, контейнеров, автомобильных паромов, генеральных грузов и нефтепродуктов.

Бендер-Энзели, Иран

Иранский порт Бендер-Энзели или просто Энзели, самый большой на южном побережье Каспия. Мощность иранского порта Бендер-Энзели составляет 10 млн тонн грузов. С 2005 года порт Энзели в Иране - свободная торгово-промышленная зона и главный узел, обеспечивающий торговлю с Россией. Площадь порта почти 2,7 гектара, а количество причалов - 10. Иранский порт Энзели также играет важную роль в развитии транспортного коридора ”Север-Юг”.