Набережная Геленджика обзаведется спортплощадкой 

Власти Геленджика намерены реализовать проект спортивной площадки на территории пляжной зоны.
В Геленджике появится новая зона для занятий спортом. Она будет располагаться на территории набережной в районе улицы Красивой. Информацию об этом опубликовал глава муниципалитета Алексей Богодистов.
Он рассказал, что изначально проект задумывался иначе, но из-за перепада рельефа он был изменен.
Кроме зоны для занятий спортом, на территории набережной появятся места для зрителей и навес, который будет защищать от солнца и дождя.
Спортплощадку планируется оснастить современными тренажерами. В частности, здесь установят рукоход, длина которого составит 103 метра.
Открыть зону для спортсменов власти намерены через 60 дней.