Вестник Кавказа

Набережная Геленджика обзаведется спортплощадкой 

набережная
© Фото: telegram-канал главы муниципалитета
Власти Геленджика намерены реализовать проект спортивной площадки на территории пляжной зоны. 

В Геленджике появится новая зона для занятий спортом. Она будет располагаться на территории набережной в районе улицы Красивой. Информацию об этом опубликовал глава муниципалитета Алексей Богодистов. 
Он рассказал, что изначально проект задумывался иначе, но из-за перепада рельефа он был изменен. 
Кроме зоны для занятий спортом, на территории набережной появятся места для зрителей и навес, который будет защищать от солнца и дождя. 
Спортплощадку планируется оснастить современными тренажерами. В частности, здесь установят рукоход, длина которого составит 103 метра. 
Открыть зону для спортсменов власти намерены через 60 дней. 
 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1940 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гагра вошла в топ-10 популярных мест отдыха у россиян

Гагра вошла в топ-10 популярных мест отдыха у россиян

Геленджик подготовился к сезону пожаров

Геленджик подготовился к сезону пожаров

В Геленджике оценили качество воды в море

В Геленджике оценили качество воды в море

Автобусы в Геленджик и Крым запустят из Петербурга

Автобусы в Геленджик и Крым запустят из Петербурга

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы