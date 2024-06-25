Вестник Кавказа

"Победа" вводит платное питание на борту

"Победа" вводит платное питание на борту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "Победа" запускает услугу платного питания для пассажиров. Услуга доступна на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отечественный лоукостер "Победа" предлагает пассажирам новую услугу - "Еда в полете", услуга платная, уточнили в компании.

"Мы рады предложить нашим клиентам разнообразный выбор блюд по цене от 300 рублей и напитков от 90 рублей"

– перевозчик

Отмечается, что для детей в меню представлены специальные наборы.

Заказать услугу можно только на рейсах из Москвы (Шереметьево) и Петербурга (Пулково).

Услуга "Еда в полете" не заменит, а дополнит существующую услугу "Еда на гейт".

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