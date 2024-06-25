"Победа" вводит платное питание на борту

Компания "Победа" запускает услугу платного питания для пассажиров. Услуга доступна на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга.
Отечественный лоукостер "Победа" предлагает пассажирам новую услугу - "Еда в полете", услуга платная, уточнили в компании.
"Мы рады предложить нашим клиентам разнообразный выбор блюд по цене от 300 рублей и напитков от 90 рублей"
– перевозчик
Отмечается, что для детей в меню представлены специальные наборы.
Заказать услугу можно только на рейсах из Москвы (Шереметьево) и Петербурга (Пулково).
Услуга "Еда в полете" не заменит, а дополнит существующую услугу "Еда на гейт".